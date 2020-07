Juventus - La réaction de Cristiano Ronaldo après le titre

La Juventus a remporté son neuvième titre consécutif hier soir face à la Sampdoria de Gênes. Auteur de 31 buts cette saison, Cristiano Ronaldo (34 ans) a grandement participé à la conquête du 36ème sacre de l'histoire de la Vieille Dame. Dans un post sur Instagram, le Portugais s'est dit "ravi" de gagner son deuxième championnat consécutif et de continuer à "écrire l'histoire de ce grand et splendide club". "Ce titre est dédié à tous les fans de la Juventus, en particulier à ceux qui ont souffert et souffrent de la pandémie qui nous a tous surpris en bouleversant le monde", a ajouté le quintuple Ballon d'or.