Juventus - La soeur de Cristiano Ronaldo vole à son secours

Dans un Stadio Olimpico de Rome vide de spectateurs, la Juventus et Cristiano Ronaldo ont hier soir laissé filer la Coupe d’Italie entre les mains du Napoli. Après une demi-finale décevante face au Milan AC, le quintuple Ballon d’Or avait à coeur de marquer la rencontre de son empreinte. Toutefois les choses ont pris une autre tournure, et le Portugais a peiné à peser sur le jeu bianconero. Si tous les maux de la Vieille Dame ne sont assurément pas dû au manque d'efficacité de Cristiano, Maurizio Sarri a tout de même déploré les difficultés de l’attaquant : “Cristiano, entre autres, est capable de faire la différence mais manque de condition pour peser et éliminer les adversaires”.

Une déclaration qui n’a pas du tout plu à l’entourage du joueur, à l’image de sa soeur Elma Aveiro, qui s’est exprimé sur son compte Instagram : “Que peux-tu faire de plus ? Mon chéri seul ne fait pas de miracles. Je ne comprends pas comment on peut jouer comme ça. Tu es resté tête haute mais tu ne peux pas tout faire. Mon roi”. Selon elle, le responsable de cette désillusion est donc Maurizio Sarri qui, même si son équipe manque bel et bien de confiance, a lui aussi intérêt à remettre en question son plan de jeu. Lundi soir à 21h45, Cristiano Ronaldo et la Juventus auront l’occasion de relever la tête pour la 27è journée de Serie A, sur la pelouse de Bologne.