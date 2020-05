Juventus - Le clan Rabiot enrage contre l'attitude du club

Cette semaine, Adrien Rabiot a fait parler de lui. Attendu à Turin comme le reste de ses coéquipiers, le milieu français a préféré rester un peu plus longtemps sur la Côte d'Azur - où il était confiné - avant de finalement rejoindre le Piémont mercredi. L'ancien parisien était dans son droit et n'a enfreint aucune consigne, mais cette arrivée à la dernière minute n'a pas vraiment plu aux dirigeants. D'après L'Equipe, ce timing était parfaitement voulu par le joueur, non pas pour protester contre le gel des salaires comme cela a été évoqué, mais contre la volonté de la Juventus de s'en séparer cet été.

Mécontents des performances du Français depuis son arrivée l'été dernier, les Turinois aimeraient l'utiliser comme monnaie d'échange. Rabiot aurait déjà été proposé à Chelsea dans le cadre d'un échange avec Jorginho, au Barça dans l'hypothèse d'un chassé-croisé avec Arthur ou encore à Manchester United afin de faire baisser le prix de Paul Pogba. Or, le comportement de la Juve ne plaît pas au clan Rabiot qui souhaite garder les cartes en main pour décider de l'avenir du milieu de terrain de 25 ans. Alors qu'il plairait à Newcastle mais également Arsenal, l'ancien parisien souhaiterait rejoindre Everton pour y retrouver l'entraîneur qui l'avait lancé en professionnel à Paris, Carlo Ancelotti.