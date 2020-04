Juventus - Le conseil de la légende Del Piero à Dybala

Entre 1993 et 2012, Alessandro Del Piero, désormais âgé de 45 ans, a martyrisé les défenses italiennes avec la tunique de la Juventus Turin (290 buts en 705 matches toutes compétitions confondues). Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, la légende vivante des Bianconeri a chanté les louanges de Paulo Dybala, auteur de 13 buts et 12 passes décisives en 34 matches cette saison. Impressionné par l'attaquant argentin, le Transalpin l'exhorte toutefois à en faire encore plus. "Il ne doit se fixer aucune limite et conquérir l'avenir", a ainsi estimé Alessandro Del Piero.

"Je ne pense pas que ce but (Ndlr, inscrit contre l'Inter Milan avant la suspension de la saison) était nécessaire pour surmonter un moment que je pense que Paulo avait déjà mis derrière lui. Une chose est sûre, ces chiffres montrent qu’il est un joueur aux qualités extraordinaires. Au contraire, un si beau but doit lui donner une plus grande conscience. Et je vais plus loin. Celui qui a ses qualités, son talent et j’ajoute son mental, doit faire encore plus. Paulo ne doit pas se fixer de limites et doit conquérir l’avenir. Personne ne vous donne rien, je le dis par expérience. À la Juve plus que jamais. Le voyage de Dybala vient de commencer et sera encore plus beau, toujours avec le maillot des Bianconeri sur le dos bien évidemment", a-t-il poursuivi au sujet de "la Joya".