Juventus - Le directeur sportif évoque le mercato

Actuel leader de Serie A avant une possible reprise de la saison, la Juventus Turin prépare dans le même temps la saison prochaine et le mercato à venir. Sur ce point-là, difficile pour les dirigeants de s'organiser puisque des pertes économiques importantes sont à prévoir et nul ne sait comment se déroulera le prochain marché des transferts. Pour Sky Sports Italia, Fabio Paratici, le directeur sportif turinois, a évoqué le mercato.

"Nous regardons la vie de tous les jours, nous changeons notre vision tous les jours et nous sommes plus pessimistes ou optimistes selon le bulletin de 18h. Vous devez être élastique parce que vous pensez à une chose et deux heures plus tard vous devez penser à une autre, il en sera de même pour le marché des transferts" a-t-il confié, et de reconnaître que "c'est une possibilité" que la Vieille Dame entame la saison prochaine avec le même effectif.