Juventus - Le frère de Cristiano Ronaldo soupçonné de fraude de faux maillots !

À 24 heures de ses retrouvailles avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo est, contre son gré, impliqué dans une lutte juridique. Son frère serait soupçonné de fraude de faux maillots.

C'est une histoire totalement WTF qui nous est proposée par le média italien La Stampa. En effet, nos confrères racontent que le frère de Cristiano Ronaldo, à savoir Hugo Dinarte Santos Aveiro, serait soupçonné de fraude de faux maillots ! Méconnu du grand public, ce dernier gère le Musée CR7 sur l'île natale de CR7, à Funchal. Il contrôle, aussi, la société Mussara, en charge des activités de merchandising du musée. Et c'est avec cette entreprise qu'il est soupçonné de fraude.

Ainsi, via cette entreprise, Hugo Aveiro aurait commandé des maillots avec le logo du musée. Ces tuniques, qui représentaient plus de 500 000 euros de dépense, ont été fabriquées par une entreprise turinoise nommée Pegaso. Et ce sont ces maillots qui poseraient problème. En effet, la Juventus aurait lancé un bras de fer juridique avec Pegaso pour une question de droits à l'image, la faute à des maillots ressemblant beaucoup trop à ceux de la Juve et de l'équipementier Adidas. L'entreprise qui a confectionné les tuniques a alors demandé à Mussara de prendre position publiquement, et la société portugaise a finalement nié officiellement cette commande malgré un accord signé avec Hugo Aveiro en personne.

13 000 maillots auraient été produits avant le début de cette affaire, et Mussara les a donc acheté 4 euros pièce (soit 52 000 euros) afin de les détruire. Problème, Pegaso, l'entreprise qui a confectionné les maillots, a réussi à prouver que ces maillots en questions avaient été mis en vente par le Musée CR7 à 40 euros l'unité ! La bataille juridique est donc ouverte depuis plusieurs mois entre Pegaso, Mussara et donc la Juve, qui cherche à faire valoir ses droits. Les négociations ont commencées mais aucun accord, pour le moment, n'a été trouvé et la justice italienne pourrait avoir à trancher.