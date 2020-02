Juventus - Le rebond inattendu de Cristiano Ronaldo

Depuis le mois de décembre, Cristiano Ronaldo a retrouvé une cadence infernale devant le but. En grande forme, le Portugais débarque au Parc OL avec une soif de buts toujours plus grande et une sixième LDC dans le viseur.

Annoncé sur le déclin depuis quelques saisons maintenant, Cristiano Ronaldo a remis tout le monde d'accord, ces dernières semaines, en prouvant qu'il en avait encore sous la chaussette avec la Juve. L'attaquant portugais, qui vient de fêter ses 35 bougies, a quitté sa zone de confort au Real Madrid, il y a de ça un an et demi, pour la Juventus et la découverte d'une nouvelle culture. Compétiteur né, CR7, affamé de titres et de records, a jugé bon de se lancer un challenge excitant (la Juve n'a pas remporté la LDC depuis 1996) pour conserver un niveau digne des plus grands. Et ce choix s'est montré payant.

L'an passé, le néo-Turinois a mis un peu de temps à s'adapter à sa nouvelle équipe, entre l'exigence et la rigueur défensive de la Serie A, et quelques pépins physiques. Finalement, il a su montrer la voie à ses coéquipiers en huitième de finale retour de Ligue des Champions, en éliminant à lui tout seul l'Atlético Madrid grâce à un triplé. C'est, sans doute, à partir de là que le parcours turinois de Ronaldo a débuté, lui qui a ensuite remporté le Calcio avec la Vieille Dame. Déjà adulé par l'Allianz Stadium, le Bianconeri a retrouvé son infernale régularité depuis le mois de décembre et le sixième ballon d'Or glané par Lionel Messi.

18 buts depuis le 2 décembre, date du Ballon d'Or...

En effet, du mois d'août au 2 décembre, date de la remise du trophée, le Lusitanien avait inscrit seulement 7 petits buts en 16 matchs. Depuis la cérémonie, il a fait exploser ses compteurs avec 18 buts marqués en 14 apparitions. En Serie A, il a notamment égalé le record de Batistuta et Quagliarella en marquant lors de 11 matchs consécutifs, série en cours. "Son état de forme, ce sont les chiffres qui le disent, il marque à chaque fois depuis onze matches, il va très bien, mentalement et physiquement, il nous rend meilleur, en match comme à l'entraînement. Ses matches sont de très haut niveau, en ce moment" explique sobrement Maurizio Sarri hier, en conférence de presse. Sur cette saison 2019-2020, Cristiano Ronaldo en est donc à 25 buts avec la Juve, et 11 avec le Portugal (en 6 matchs). Réglé comme une horloge suisse, il possède, toujours, son hygiène de vie impeccable et impressionne encore dans le domaine aérien, à l'image de sa tête à 2 mètres 56 du sol face à la Sampdoria fin décembre.

"Ce qui fait de lui un joueur extraordinaire, au-delà de la technique qu'il a, c'est la constance" rappelle Leonardo Bonucci à L'Equipe. "Il ne laisse jamais le plus infime détail aller contre lui. On rentre de déplacement à 2 heures du matin, et à 3 heures, il se change et il se plonge dans l'eau froide pour récupérer. Il est en permanence dans le souci d'être le meilleur. C'est une machine de guerre. Et tu ne peux qu'admirer et essayer de cueillir deux ou trois choses chez lui qui peuvent te rendre meilleur". L'OL est d'ailleurs un adversaire qui réussit plutôt bien à Ronaldo, qui a croisé à 10 reprises son chemin (5 victoires, 4 nuls, 1 défaite). Au cours de ces 10 rencontres, le Lusitanien a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives. À l'OL, désormais, de trouver le moyen de l'arrêter...