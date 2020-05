Juventus - Le vibrant hommage de Benatia pour le 'soldat' Matuidi

Blaise Matuidi et Medhi Benatia ont écrit une partie de leur carrière footballistique ensemble. Après s'être côtoyés à l'INF Clairefontaine, les deux joueurs se sont retrouvés bien des années plus tard, à la Juventus Turin. L'hiver dernier, l'international marocain a pris la direction du club d'Al-Duhail au Qatar mais les deux hommes restent proches. Pendant ce confinement, ils se sont retrouvés le temps d'un échange pour Bro Stories. A cette occasion, l'ancien marseillais a rendu un vibrant hommage à l'ancien parisien.

"Blaise, combien de fois en début de saison en juillet-août, un coach t'a dit "Blaise, tu ne seras pas titulaire cette saison" Aujourd'hui, la mentalité des joueurs ça serait de dire "vas-y ce coach il est bidon, il m'a dit qu'il ne compte pas sur moi, je me casse". Mais toi, t'as une mentalité de soldat, tu lâches jamais, tu te dis "ah bon, je ne suis pas dans les plans, ben on va voir" et au final tu bosses sans rien dire et tu te rends indispensable avec chaque entraîneur. À l'arrivée, t'es le joueur le plus utilisé dans la saison avec 55 matchs joués alors que le coach t'avait dit qu'il n'allait pas compter sur toi. Pareil au mercato d'hiver, ils ramènent un mec et te disent "Blaise, ça va être fermé pour toi" et bam tu remontres que t'es meilleur que le mec. Ça frérot, c'est pas donné à tout le monde" a-t-il déclaré.