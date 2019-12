Juventus - Les chiffres impressionnants de la tête de Cristiano Ronaldo face à la Samp'

Cristiano Ronaldo (35 ans) s'est envolé, hier soir, avec la Juventus face à la Sampdoria de Gênes. L'attaquant portugais a décollé à 2m56 du sol pour prendre un ballon de la tête et transpercer les cages adverses. La détente de "C AIR 7", sur ce coup de casque, est de 71 centimètres et lui permet donc de sauter au-dessus d'un but professionnel, qui a une hauteur de 2m44. A titre de comparaison, un panier de basket est, quant à lui, fixé à 3m06. Un but tout simplement incroyable.