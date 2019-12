Juventus - Matuidi place la Juve au-dessus du PSG

Deux ans et demi plus tard, Blaise Matuidi juge son transfert du Paris St-Germain à la Juventus Turin comme "une progression". C'est ce que le milieu de terrain tricolore (32 ans) a confié au cours d'une interview à RMC Sport dans le cadre de l'émission "Comme jamais". "Oui, c'est une progression, c'est pour moi une suite logique à donner à ma carrière", a-t-il expliqué, tout en prenant quelques précautions vis-à-vis de son ancien club. "Sans faire offense à Paris, qui est un grand club, pour moi c'était facile de choisir, il n'y avait pas d'autre choix."

Matuidi s'était engagé en faveur de la Vieille Dame à l'été 2017, à un an de la fin de son contrat au PSG. "Cela me correspondait surtout. Si ça ne me correspondait pas, je n'aurais pas fait le pas. Je pense que tout était fait pour que je vienne ici et que je m'épanouisse." Cette saison, l'ex-Stéphanois a disputé 19 matchs toutes compétitions confondues, dont 15 comme titulaire.