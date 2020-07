Juventus - Maurizio Sarri affiche ses inquiétudes à un mois de l'OL

Hier face à Sassuolo (3-3), la Juventus a enchainé un troisième match consécutif sans victoire. Pire, les hommes de Maurizio Sarri ont montré, quelques jours après la claque face au Milan AC (défaite 2-4 après avoir mené 2-0), de nouveaux signes de fébrilité puisqu'ils menaient de deux buts au bout de 12 minutes. Pas vraiment en forme depuis la reprise de la saison, la Vieille Dame est inquiétante et le technicien l'a clairement fait savoir en conférence de presse.

"Nous avons eu du mal à nous couvrir, ils ont réussi à nous faire sortir et trop de ballons sont passé. Nous devons essayer d'être constamment appliqué du point de vue mental pendant le match" explique Sarri. "Parfois, cette équipe donne le sentiment d'avoir un fort potentiel, puis, elle nous laisse perplexe dans ces moments de passivité. Il s'agit de devenir plus ordonné et équilibré, de maintenir les qualités que nous avons et ce n'est pas facile. Sur le 2-0, nous aurions dû garder les adversaires dans leur moitié de terrain. Au lieu de cela, nous avons essayé d'aller directement au but, mais de cette façon, l'équipe s'est disloquée et a ouvert des espaces". Sarri, qui devrait remporter la Serie A, n'aura pas le droit à l'erreur en LDC et devra ajuster sa formation très vite avant le 8e de finale retour face à l'OL, dans trois semaines.