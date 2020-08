Juventus - Maurizio Sarri avoue sa grande méfiance de l'OL

Vendredi soir (21 heures, Allianz Stadium), la Juventus Turin, battue 1-0 à l'aller, tentera de renverser la vapeur face à l'Olympique Lyonnais, lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Favoris des bookmakers, les Bianconeri n'auront pas la tâche facile contre des Gones déterminés à valider leur billet pour Lisbonne et le Final 8 de la compétition. C'est ce qu'a rappelé Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Vieille Dame, en conférence de presse.

"Il faut réaliser une grande performance. Car il s'agit d'une équipe qui a bien évolué avec ses trois défenseurs centraux. Il faudra être patient et calme, lucide et froid. La défense est basse et l'équipe peut repartir avec des joueurs techniques qui accélèrent bien le jeu au milieu. Je n'ai pas vu de grands changements par rapport à l'aller même si la présence de Memphis Depay est très importante. Ce sera très, très difficile pour nous en raison de ces caractéristiques de nos adversaires mais on peut le faire", a indiqué le technicien transalpin.