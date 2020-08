Juventus - Maurizio Sarri maintient l'incertitude pour Paulo Dybala

Avant d'affronter l'Olympique Lyonnais ce vendredi en huitième de finale retour de Ligue des Champions, Maurizio Sarri s'est présenté en conférence de presse. L'entraîneur de la Juventus a notamment botté en touche au moment d'évoquer l'état de santé de Paulo Dybala, touché à la cuisse gauche le 26 juillet dernier contre la Sampdoria (2-0).

"On ne sait pas encore. Il est toujours dans les mains du staff médical. Hier, il était autorisé à être sur le terrain, on verra demain matin. On verra ce qu’il peut faire et son niveau de disponibilité. On parlera avec le staff médical" a-t-il déclaré. L'OL devra encore patienter avant de savoir si le meilleur joueur de la saison en Serie A est disponible pour le match.