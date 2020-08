Juventus - Miralem Pjanic officialise son départ au Barça

L'élimination en Ligue des Champions contre l'Olympique Lyonnais n'était pas seulement le dernier match de la Juventus cette saison. Il s'agissait également du jubilé de Miralem Pjanic, qui va rejoindre le Barça pour la saison prochaine. Une officialisation réalisée sur les réseaux sociaux par le Bosnien, ému de quitter la Vieille Dame.

"J'ai mis le passé de côté pour favoriser le présent, au moins un peu plus longtemps", indique l'ancien lyonnais. "Aujourd'hui nos chemins divergent, mais j'ai parcouru chaque mètre pour arriver ici en sachant que je fais partie de quelque chose de grand, quelque chose qui restera dans mon cœur et m'accompagnera partout."

Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po’. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso sapendo di far parte di qualcosa di grande, qualcosa che rimarrà nel mio cuore e mi accompagnerà ovunque ❤️ pic.twitter.com/PQVNSCEm6A