Juventus - Paratici fait le point sur l'avenir de Sarri, Ronaldo et Dybala

Tombeuse hier soir de la Lazio Rome, la Juventus a pris une sérieuse option pour remporter son 9e Scudetto d’affilée, à 4 journées du terme de l’exercice. De quoi redonner le sourire aux tifosi juventini, ravis de voir leur équipe relever la tête. Maurizio Sarri, sous une pluie de critiques depuis plusieurs semaines, peut donc souffler et pourrait bien rester dans le Piémont l’an prochain. C’est ce qu’a déclaré Fabio Paratici, directeur sportif turinois, au micro de Sky Italia. “L'avenir de Sarri? J'ai vécu 5 ans avec Massimiliano Allegri (coach de 2014 à 2019) et à chaque fois qu'il y a eu match nul, parfois même après les victoires, on a parlé de problèmes internes. On en rit maintenant. Maurizio Sarri sera sûrement le manager de la Juventus de l'année prochaine.” a ainsi déclaré l’Italien, avant de rebondir sur les cas Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala.

Concernant le premier, auteur d’un doublé hier soir, Paratici a également été transparent, soulignant au passage la bonne relation du Portugais avec Sarri : “Il y a un dialogue très paisible avec lui et entre lui et l'entraîneur. Il est absolument convaincu de rester, il est très bien avec nous”. De quoi éteindre les rumeurs d’une envie d’ailleurs du quintuple Ballon d’Or. Interrogé enfin sur l’avenir de Paulo Dybala, l’homme de 48 ans s’est montré confiant quant à une prolongation de la Joya, dont le bail court jusqu’à l’été 2022. “On cherche la meilleure solution pour une prolongation. C'est un acteur très important de notre équipe”. L’Argentin de 26 ans, en qui Paratici voit l’avenir du club, devrait donc également rester en terres turinoises la saison prochaine. Des nouvelles rassurantes pour le peuple juventino.