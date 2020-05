Juventus - Paulo Dybala n'en peut plus !

En mars dernier, Paulo Dybala (26 ans) était le troisième joueur de la Juventus contaminé par le coronavirus. Un mois et demi plus tard, malgré l'absence de symptôme, l'Argentin passait un quatrième test, toujours positif. Malgré la résistance du virus au sein de son organisme, il va désormais bien mieux et a partagé au cours d'un live Instagram son envie débordante de retrouver les terrains de Serie A. En effet, le championnat devrait reprendre prochainement en Italie, et les équipes pourront s'entraîner collectivement à partir du 18 mai, selon le Premier ministre. En attendant cette date, l'attaquant de la Vielle Dame trépigne d'impatience : "je ne pensais pas que le football et l'entraînement me manqueraient autant. J'ai besoin de recommencer à jouer, de voir mes coéquipiers, mes amis, et de pouvoir au moins toucher le ballon".

Le manque du football se fait clairement ressentir à travers les propos du Turinois, auteur de 7 buts et de 4 passes décisives cette saison. "Je joue à la maison, mais ce n'est pas la même chose tout seul. J'ai besoin de remettre mes crampons, de courir, de marquer..." confie-t-il. Dybala travaille dur même confiné, et prend son mal en patience. "Je m'entraîne à la maison depuis qu'on m'a donné le feu vert. J’essaye de me tenir en forme. Ce ne sont pas des vacances car nous ne savons pas combien de temps cela va durer". Cette période si particulière lui a même offert l'occasion de découvrir "une nouvelle passion pour le yoga", qui "l'aide beaucoup".