Juventus - Pavel Nedved satisfait de tomber sur l'OL

Vice-président de la Juventus Turin, Pavel Nedved a réagi au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Tchèque est visiblement satisfait d'être tombé sur l'Olympique Lyonnais, comme il l'a expliqué à Sky Italia.

"Bien sûr, on peut être satisfaits du tirage parce qu'on a vu qu'il y avait déjà des huitièmes de finale impressionnants. On ne peut pas se plaindre. L'an dernier, on avait affronté l'Atlético, qui était un tirage plus dur, je pense. On peut être contents mais en Ligue des champions, si tu n'es pas en forme en février-mars, tu ne passes pas. On a affronté Lyon en 2014 et 2016, mais ça ne compte pas, on est presque en 2020" explique Nedved. "Je dois être honnête, je n'ai pas beaucoup suivi Lyon. Maintenant, on va les étudier. Notre staff est très compétent."