Juventus - Pirlo encense Adrien Rabiot

Arrivé libre à la Juventus Turin en provenance du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot (25 ans) a eu du mal à s'imposer avec Maurizio Sarri comme entraîneur. Mais depuis l'arrivée sur le banc d'Andrea Pirlo, il joue plus régulièrement, souvent titulaire avec la Vieille Dame. Pirlo a d'ailleurs fait l'éloge de l'international français (11 sélections) en conférence de presse, évoquant notamment le fait qu'il puisse devenir un très grand joueur.

"Je suis satisfait d'Adrien, il fait une très bonne saison, il progresse beaucoup. Je ne le connaissais pas personnellement, je l'avais seulement vu jouer avec la Juventus l'an dernier, on me l'avait décrit comme un joueur totalement différent. En le rencontrant, en le côtoyant au quotidien, j'ai découvert un bon garçon mais surtout un grand travailleur, qui a envie de s'améliorer et qui a de grandes marges de progression", a confié l'ancien milieu de terrain.