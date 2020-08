Juventus - Quand Cristiano Ronaldo s'est pris à rêver d'un transfert au PSG...

Agacé par les prestations parfois poussives de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo aurait envisagé un départ il y a quelques mois, vers le Paris Saint-Germain.

Après deux années à la Juventus, Cristiano Ronaldo est bien parti pour rester à Turin. Hier soir, sur ses réseaux sociaux, l'attaquant portugais (35 ans), encore sous contrat dans le Piémont jusqu'au 30 juin 2022, a scellé son avenir en affichant sa volonté de repartir pour une saison supplémentaire avec les Bianconeri. Si tout semble désormais limpide concernant le futur proche de la star lusitanienne, cela n'était pas vraiment le cas il y a quelques semaines de cela.

En effet, France Football révèle ce lundi que l'ancien joueur du Real Madrid, pas totalement épanoui sous les couleurs de la Vieille Dame, se serait posé de très sérieuses questions sur son avenir dans un passé relativement proche. Nos confrères expliquent que le joueur doutait de la capacité de la Juventus, alors dans le dur, à pouvoir accomplir toutes ses ambitions. Déçu par les prestations poussives de son équipe, "CR7" aurait ainsi "rêvé à haute voix"... du Paris Saint-Germain.

Le média va plus loin et assure que Cristiano Ronaldo (31 buts et 5 passes décisives en 35 matches de Serie A cette saison) s'est même mis à imaginer une association avec Neymar, dont il est proche, et Kylian Mbappé, qu'il adore. "Si Nasser al-Khelaïfi avait été dans la salle, il n'aurait eu qu'une feuille à lui tendre pour en faire un joueur du PSG", affirment également nos confrères. Mais, depuis, la crise sanitaire du coronavirus est passée par là et a tout changé.