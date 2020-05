Juventus - Rabiot déjà sur le départ ?

L'été dernier a été une petite libération pour Adrien Rabiot. Après six mois sans jouer au Paris Saint-Germain, le milieu français a rejoint la Juventus Turin. Sans surprise, ses débuts ont été compliqués en raison de son manque de rythme mais la sauce a fini par prendre et il s'est progressivement installé dans le onze de départ de Maurizio Sarri. Malgré cela, le Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport affirment que le joueur de 25 ans pourrait être vendu un an après son arrivée. Les dirigeants turinois ne seraient tout simplement pas convaincus.

Dans le Piémont, la contre-performance de l'ancien parisien lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions perdu face à Lyon (1-0) n'a pas été appréciée par la direction. Celle-ci aurait des doutes et pourrait donc accepter de vendre Rabiot lors du prochain mercato. Selon la Gazzetta, Carlo Ancelotti souhaiterait le faire venir à Everton et travailler de nouveau avec lui après une première expérience commune à Paris. Manchester United pourrait également se positionner sur ce dossier.