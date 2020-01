Juventus - Rabiot justifie sa montée en puissance

Bien décidé à s'imposer du côté de Turin, Adrien Rabiot a été clair : il ne souhaite absolument pas quitter la Juventus. Arrivé l'été dernier, son intégration s'est faite crescendo avec des premiers mois difficiles en raison de son manque de rythme. Mais ces dernières semaines, le milieu tricolore est en forme ce qui lui a valu quatre titularisations de rang en Serie A, chose qui n'était encore jamais arrivée. Pour Sky Sport Italia, le joueur de 24 ans a évoqué sa montée en puissance.

"En six mois, les choses ont changé et maintenant je veux continuer comme ça. J’arrive en meilleure forme. Ce n’était pas facile physiquement mais maintenant ça va mieux. Je me sens en forme" a-t-il concédé, avant d'expliquer qu'il bénéficie du soutien du vestiaire, et plus particulièrement d'un joueur en particulier : "je suis très proche de Blaise (Matuidi). Nous avons joué ensemble pendant cinq ans et il m’a donné beaucoup de conseils et m’a toujours aidé. En général, cette équipe est pleine de bonnes personnes qui sont prêtes à vous aider."