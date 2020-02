Juventus - Réunion de crise après la défaite face à l'Hellas Vérone

Alors que Dortmund est proche du chaos à une semaine de la réception du PSG, en huitième de finale aller de Ligue des Champions, la Juventus, futur adversaire de l'OL, aussi est en grande difficulté ces derniers temps. En effet, la Vieille Dame a encaissé une défaite surprise face à l'Hellas Vérone ce week-end (2-1) et la position de Maurizio Sarri est de plus en plus menacée.

Pas vraiment dans le coeur des tifosis turinois, l'entraîneur est clairement dans la tourmente. D'après La Stampa, les dirigeants ont d'ailleurs organisé une réunion de crise hier soir entre Andrea Agnelli, le président, Fabio Paratici, le directeur sportif, et Maurizio Sarri. Si nos confrères estiment que le technicien n'est pas en danger, ces derniers ont discuté et analysé les problèmes récents de la Juve en championnat, deuxième derrière l'Inter Milan. Une aubaine pour l'OL ?