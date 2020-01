Juventus - Sarri : 'Rabiot devient un joueur différent'

À la veille de la réception de Parme, l'entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri, fait le point sur l'évolution d'Adrien Rabiot depuis son arrivée en Italie. Une progression qui, selon le technicien, pourrait permettre au milieu de réintégrer l'équipe de France.

"Je l’ai vu dans sa phase d’adaptation, ce qui est normal. Maintenant, il a trouvé de la constance, il est en bonne forme, il a confiance en lui et ses performances sont de mieux en mieux. Il devient un joueur différent de celui dont je me rappelais. Il est beaucoup plus présent sur le plan défensif. Et il est plus tactique, ce qui est demandé par notre style de jeu, qui est différent du football pratiqué en France", a estimé le technicien des Bianconeri en conférence de presse, et de conclure : "S’il continue ainsi, je ne serai pas surpris de le voir se rapprocher de sa sélection. Ce serait une conséquence logique de sa progression".