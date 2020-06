Juventus - Sarri déplore le 'manque de forme' de Cristiano Ronaldo

Malgré un statut de favori, la Juventus n'est pas parvenue à remporter la finale de la Coupe d'Italie, battue hier soir aux tirs aux buts (4-2) par Naples. Et la présence de Cristiano Ronaldo, capable de changer le cours d'un match à tout moment, n'a pas pesé sur cette rencontre. D'ailleurs, c'est la première fois que CR7 perd deux finales de suite (après celle face à la Lazio de Rome en Supercoupe d’Italie en août dernier). Une prestation en deçà de ses capacités que l'entraîneur turinois, Maurizio Sarri, a déploré en soulignant un manque de forme.

"On a surtout eu du mal sur le plan individuel" a-t-il reconnu en conférence de presse après la défaite. "Ronaldo, Dybala (qui a manqué son penalty) et nos solistes manquent d'un peu de forme pour peser et éliminer les adversaires" a ajouté le coach italien. Concernant Ronaldo, qui est pourtant bien connu pour entretenir quotidiennement sa forme physique, il lui a manqué "ce petit zest de brillance qui lui permettrait d'en faire un peu plus". En revanche, le technicien est conscient que "dans cette période", après plusieurs mois d'inactivité, "c'est normal que cela se produise". Pour son prochain match, la Juve, leader de Serie A, se déplacera sur la pelouse de Bologne (10ème) lundi prochain à 21h45.

