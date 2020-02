Juventus - Sarri juge la progression de Rabiot

Présent en conférence de presse avant de venir défier l'Olympique Lyonnais ce mercredi (21h00) pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'entraîneur de la Juventus Maurizio Sarri a été interrogé sur la progression d'Adrien Rabiot. Le tacticien Turinois s'est ainsi montré particulièrement élogieux envers l'ancien Parisien.

"Entrer dans le foot italien n’est pas simple, pour des raisons de mentalité et beaucoup d’autres. Platini a eu des difficultés pendant 3 mois. Adrien aussi a des difficultés. Une grande croissance au cours de la dernière période, il travaillé avec continuité et l’évolution est positive", a-t-il déclaré. "Il nous laisse constamment la sensation de pouvoir faire toujours plus, la sensation d’avoir un grand potentiel. Il est en train de le sortir et on a la sensation qu’il peut faire encore plus et mieux" Cette saison le milieu de terrain de 24 ans a participé à 17 matchs de Série A et s'impose petit à petit comme un titulaire indiscutable dans l'entre-jeu de la Vieille Dame.