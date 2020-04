Juventus - Sarri n'est pas près de remettre les pieds en Angleterre

Après une saison marquée par un sacre en Europa League face à Arsenal, Maurizio Sarri a décidé de retourner en Italie l'été dernier en rejoignant la Juventus Turin. Et pour cause, l'entraîneur italien est bien heureux d'avoir quitté l'Angleterre ! Dans une interview accordée à la chaîne de la Juve, il est revenu sur son expérience dans ce pays.

"Je ne pourrai plus jamais vivre là-bas et je ne comprends pas comment les Italiens qui sont là-bas le font. Mais pour le football, c’est une autre histoire. La Premier League me manque. C’est d’un niveau technique extraordinaire et l’atmosphère y est incroyable" a-t-il expliqué.