Juventus - Une Vieille Dame amoindrie à Porto

C'est une Juventus Turin amoindrie qui se déplacera sur la pelouse du FC Porto, ce mercredi soir (21 heures, Estádio Do Dragão), dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Pour cette affiche, les Bianconeri seront privés de trois joueurs. Juan Cuadrado est touché à la cuisse droite et sera indisponible pendant une dizaine de jours. Paulo Dybala, touché mi-janvier au genou gauche, a certes repris l’entraînement mais il "n'est pas prêt pour jouer", a précisé Andrea Pirlo, l'entraîneur de la Vieille Dame, en conférence de presse. Enfin, Leonardo Bonucci, qui n’était "déjà pas bien" la semaine dernière, a eu un "autre petit souci" physique, et n'est "pas disponible". En revanche, Aaron Ramsey, gêné depuis deux semaines par des douleurs musculaires, va lui retrouver le groupe.