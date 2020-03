Juventus - Zidane pour succéder à Sarri ?

Passé par le Real Madrid en tant que joueur à l'époque des Galactiques, Zinédine Zidane s'est installé sur le banc en 2016 et y est revenu en fin de saison passée, un an après son départ. Après la Maison Blanche, l'ancien international français pourrait désormais retourner sur le banc d'un autre de ses anciens club, celui de la Juventus Turin. L'information a été révélée par le Daily Mail vendredi et le journal britannique explique que le Français de 47 ans pourrait rejoindre la Vieille Dame à l'issue de la saison.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022, Zidane entretient une bonne relation avec Andrea Agnelli, le président turinois. Les deux clubs sont également en bons termes et la Juve pourrait offrir 8M€ par an au double Z, toujours selon le média anglais. L'actuel technicien madrilène serait perçu comme le successeur idéal à Maurizio Sarri mais l'information est à prendre avec grosses pincettes.