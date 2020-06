France - Domenech revient sur le traumatisme de Knysna

Interrogé par la RTBF, Raymond Domenech est revenu en détail sur la célèbre affaire du bus de Knysna, dix ans jour pour jour après les faits. Pour l'ancien sélectionneur de l'équipe de France (2004-2010), le traumatisme est encore intact, malgré un long combat pour s'en sortir. "J’ai mis deux ans pour sortir complètement de ça", décrit le Lyonnais de naissance. "Je l’ai fait grâce à mon bouquin ("Tout seul"). J’ai mis plus d’un an pour l’écrire. J’ai fait attention à écrire un truc qui ne pouvait pas être contestable. Pendant ces deux ans-là, j’ai dû vivre avec ça. Le jour où j’ai fini le manuscrit et je l’ai donné à mon éditeur… C’était comme une libération. Le plus dur ce sont les gens qui inlassablement reviennent avec ça. Il faut vivre avec ça."

Relancé sur le Mondial 2010, Domenech s'est penché sur l'affaire Nicolas Anelka, déclarant qu'il ne regrettait pas de l'avoir sélectionné, car "sur le talent, il avait sa place." Le consultant de la chaîne l'Equipe a d'ailleurs prolongé son idée. "Est-ce que je regrette d’avoir pris ceux-là ? Je pourrais dire maintenant… Oui. Mais ça n’a aucun sens parce qu’au moment où je les avais sélectionnés, je pensais que c’étaient les meilleurs pour faire la meilleure chose possible." L'ex-entraîneur des Bleus a ainsi pris du recul, mais est toujours marqué par l'affaire du bus. Contrairement à ce qu’on croit, à l’entraînement ils étaient organisés, disciplinés", se rappelle Domenech. "On n’avait pas de problème de gestion. C’est d’ailleurs le vrai problème. Lorsque vous discutez avec vos joueurs et vous leur demandez si tout va bien ? Et qu’ils vous répondent, ‘non coach. Tout va bien.’ Pourtant, vous sentez inlassablement qu’il y a un problème. Mais eux vous répondent, ‘non coach. Ça va !’ Alors méfiez-vous… La bombe est sous la table ! Et, un jour, elle va péter et vous n’allez pas vous en rendre compte." Une bombe qui a explosé il y a pile dix ans durant l'un des moments les plus douloureux du football français.