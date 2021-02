L.Europa - Ça passe pour le Milan et Manchester United, Leicester éliminé : le récap de la soirée

On connaît désormais le nom des 16 équipes qualifiées pour les 8èmes de finale de la Ligue Europa. L'AS Roma, l'AC Milan et Manchester United verront le tour suivant au contraire de Leicester et le Bayer Leverkusen.

Pas de mauvaise surprise pour Manchester United. Vainqueurs (0-4) à l'aller face à la Real Sociedad, les Red Devils ont obtenu le match nul (0-0) ce soir face aux espagnols. En ballotage favorable également au coup d'envoi, l'AS Roma s'est imposée (3-1) contre Braga grâce à des buts de Dzeko (24ème), Perez (75ème) et Mayoral (90ème).

Qualification également pour l'AC Milan qui a du bataillé face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Devants grâce à un pénalty de Kessié (9ème), les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic ont concédé l'égalisation de El Fardou Ben (24ème). En souffrance pendant une partie du match, les lombards décrochent finalement leur billet pour les 8èmes de finales.

Du côté des surprises, Leicester a perdu (0-2) face au Slavia Prague et prend donc la porte. Même score et même conséquence pour le Bayer Leverkusen contre les Young Boys de Berne. Le tirage au sort des 8èmes de finale aura lieu demain à 13h.

LES RÉSULTATS DES 16ÈMES DE FINALE RETOUR