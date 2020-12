L.Europa - Naples et la Real Sociedad se qualifient, 6 sur 6 pour Arsenal : le récap de la soirée

La sixième et dernière journée des phases de groupe de Ligue Europa était l'occasion pour certains clubs comme le Napoli et la Real Sociedad d'obtenir leur qualification. Pour d'autres tels que la Roma et Arsenal il s'agissait simplement de finir en beauté. Le récap de la soirée.

Seul groupe où le suspens restait haletant, le groupe F a rendu son verdict. Dans le choc entre le Napoli et la Real Sociedad, les italiens et les espagnols se sont neutralisés (1-1). Naples a pris les devants sur un superbe but de Piotr Zielinski en première période avant que les basques n'égalisent au bout du temps additionnel par William José (92ème). La Real Sociedad passe donc deuxième et relègue ainsi l'AZ Almaar à la troisième place. Les néerlandais se sont inclinés (2-1) face à Rijeka.

Dans le groupe A, l'AS Roma, déjà qualifiée, a laissé échapper les trois points face au CSKA Sofia. Les hommes de Fonseca s'inclinent (3-1) malgré le but de Milanese, mais valident leur première place.

De son côté Arsenal a réalisé un sans-faute. En s'imposant (2-4) face à Dundalk grâce à des buts de Nketiah (12ème), un coup de canon d'Elneny (18ème), Willock (67ème) et Balogun (80ème), les Gunners rendent donc une copie parfaite de 6 victoires en 6 matchs.

Bilan satisfaisant aussi pour le Bayer Leverkusen qui termine par une victoire (4-0) contre le Slavia Prague grâce à un doublé de Leon Bailey, un but du français Moussa Diaby (59ème) et de Bellarabi (91ème)

Enfin, Benfica a perdu sa première place du groupe D suite à son match nul (2-2) face au Standard Liège. Menés par deux fois, les portugais sont revenus par deux fois grâce à Everton et Pizzi.

LES RÉSULTATS DU JEUDI 10 DÉCEMBRE

Groupe A

Young Boys Berne - CFR Cluj : 2-1

CSKA Sofia - AS Roma : 3-1

Groupe B

Rapid Vienne - Molde : 2-2

Dundalk - Arsenal : 2-4

Groupe C

Bayer Leverkusen - Slavia Prague : 4-0

Hapoel Beer Sheva - OGC Nice : 1-0

Groupe D

Lech Poznan - Glasgow Rangers : 0-2

Standard de Liège - SL Benfica : 2-2

Groupe E

PSV - Omonia : 4-0

PAOK - Grenade : 0-0

Groupe F

Naples - Real Sociedad : 1-1

Rijeka - AZ Alkmaar : 2-1

Groupe G

SC Braga- Zorya

Leicester - AEK Athènes

Groupe H

Celtic Glasgow - Lille

Sparta Prague - AC Milan

Groupe I

Macabi Tel Aviv - Sivasspor

Villarreal - Qarabag (annulé pour cas de covid-19 dans l'effectif azéri)

Groupe J

Tottenham - Antwerp

Ludogorets - LASK

Groupe K

Wolfsberger AC - Feyenoord

Dinamo Zagreb - CSKA Moscou

Groupe L