L.Europa - Arsenal, Leicester et Hoffenheim qualifiés, Villarreal devra attendre : le récap de la soirée

La 4ème journée de Ligue Europa était l'occasion pour de nombreux clubs de se qualifier pour les 16èmes de finale et c'est chose faite pour Arsenal, Leicester et Hoffenheim.

Arsenal a fait le boulot face à Molde. Tenus en échec à la pause, les Gunners ont accéléré en seconde période. Pepe (50ème) et Nelson (55ème) permettent aux londoniens de prendre les devants. Et Balogun (83ème) va entériné la victoire (0-3) des londoniens qui continuent leur sans faute.

L'autre club anglais, Leicester vécu une soirée de folie sur la pelouse de Braga. Rapidement menés après un but de Elmusrati (4ème), les Foxes ont égalisé grâce à Barnes (9ème), mais Paulinho est venu remettre les portugais devant (24ème). Têtus, les anglais vont égaliser par Thomas (78ème) et va une nouvelle fois voir Braga reprendre les devants suite à un but de Fransergio (90ème). On pense alors Braga vainqueur, mais Leicester n'abdique pas et arrache le nul (3-3) au bout du temps additionnel. Un but de Vardy (95ème) synonyme de qualification

Autre club qualifié : Hoffenheim. Les allemands auront dû attendre la fin du match pour s'imposer (0-2) face à Liberec. Baumgartner a libéré les siens (77ème) avant que Kramaric fasse le break sur pénalty (89ème).

Dans le groupe I, Villareal devra patienter pour voir les 16èmes de finale. Le sous-marin jaune avait fait le plus dur en menant (0-1) grâce à Baena juste avant la mi-temps. Mais dès le retour des vestaires, Pesic égalise pour le Maccabi Tel Aviv.

LES RÉSULTATS DU JEUDI 26 NOVEMBRE

Groupe A

CFR Cluj - AS Roma :

CSKA Sofia - Young Boys Berne : 0-1

Groupe B

Molde - Arsenal : 0-3

Dundalk - Rapid Vienne

Groupe C

Bayer Leverkusen - Hapoel Beer Sheva

Nice - Slavia Prague

Groupe D

Standard de Liège - Lech Poznan

Glasgow Rangers - SL Benfica

Groupe E

PSV - PAOK

Grenade - Omonia

Groupe F

Naples - Rijeka

AZ Alkmaar - Real Sociedad

Groupe G

AEK Athènes - Zorya : 0-3

SC Braga - Leicester : 3-3

Groupe H

Lille - AC Milan : 1-1

Sparta Prague - Celtic Glasgow : 4-1

Groupe I

Macabi Tel Aviv - Villareal : 1-1

Qarabag - Sivasspor : 2-3

Groupe J

Tottenham - Ludogorets

LASK - Antwerp : 0-2

Groupe K

Wolfsberger AC - Dinamo Zagreb : 0-3

CSKA Moscou - Feyenoord : 0-0

Groupe L