L.Europa - Arsenal et la Roma renversants, Naples se fait surprendre, Benfica assure : le récap' de la Ligue Europa

Après la Ligue des Champions, sa petite soeur la Ligue Europa a aussi fait son retour ce soir et ce avec son lot de rebondissements. Les favoris comme Arsenal et la Roma ont souffert mais ont assumé leur statut. Naples est tombé d'entrée.

Après un but sur pénalty de Jean-Pierre Nsame au quart d’heure de jeu, l’AS Roma a longtemps couru après le score. Les Italiens ont égalisé à la 69ème minute de jeu par l’intermédiaire du brésilien Bruno Peres. Et cinq minutes plus tard, c’est un autre défenseur, Marash Kumbulla, arrivé cet été, qui a inscrit son premier but avec les Giallorossi. Victoire finale 2-1 des hommes de Fonseca.

Dans le groupe B, Arsenal s’est fait peur face au Rapid de Vienne (2-1). Les Gunners ont d'abord cédé en début de seconde période sur un but de Fountas. À vingt minutes du terme, les hommes de Mikel Arteta vont enfin convertir leur possession en buts. Sur coup-franc, Nicolas Pepe trouve la tête de David Luiz pour l’égalisation. Et dès la 75ème, Arsenal renverse la situation. Aubameyang reçoit une passe de Bellerin et fait parler sa finition pour permettre aux Anglais de l'emporter.

Première surprise de cette Europa League, Naples a été battu 0-1 par l’AZ Alkmaar au San Paolo. Dani De Wit, peu avant l’heure de jeu, a inscrit le seul but de la rencontre. La victoire des Néerlandais ressemble à un hold-up quand on jette un oeil à la feuille des statistiques. Les hommes de Gattuso ont tenu le ballon 70% du temps, se procurant ainsi 19 frappes dont 6 cadrées contre seulement 2 tentatives pour l'AZ, qui a su se montrer plus réaliste.

De son côté, Benfica a assuré l'essentiel sur la pelouse de Lech Poznan. Les Portugais se sont imposés 2-4 grâce à un triplé de l'attaquant uruguayen Darwin Nunez !

LES RÉSULTATS DU JEUDI 22 OCTOBRE

Groupe A

CSKA Sofia - CFR Cluj : 0-2

Young Boys Berne - AS Roma : 1-2

Groupe B

Dundalk - Molde : 1-2

Rapid Vienne - Arsenal : 1-2

Groupe C

Bayer Leverkusen - Nice : 6-2

Hapoel Beer Sheva - Slavia Prague : 3-1

Groupe D

Lech Poznan - SL Benfica : 2-4

Standard de Liège - Glasgow Rangers : 0-2

Groupe E

PAOK - Omonia : 1-1

PSV - Grenade : 1-2

Groupe F

Naples - AZ Alkmaar : 0-1

Rijeka - Real Sociedad : 0-1

Groupe G

SC Braga - AEK Athènes :

Leicester - Zorya

Groupe H

Celtic Glasgow - AC Milan

Sparta Prague - Lille

Groupe I

Macabi Tel Aviv - Qarabag

Villareal - Sivasspor

Groupe J

Tottenham - LASK

Ludogorets - Antwerp

Groupe K

Dinamo Zagreb - Feyenoord :

Wolfsberger AC - CSKA Moscou :

Groupe L