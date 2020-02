L.Europa - Arsenal et Lacazette s'imposent, Wolverhampton cartonne

Les "gros" ont répondu présents lors de cette seconde salve des seizièmes de finale aller de la Ligue Europa, ce jeudi soir. Arsenal, Wolverhampton, la Roma, le VfL Wolfsburg et le Bayer Leverkusen se sont tous imposés, avec plus ou moins de brio.

Sans jamais maîtriser son match, qu'il aurait pu perdre, Arsenal est finalement sorti vainqueur de son premier duel avec l'Olympiakos Le Pirée (0-1). L'unique réalisation de cette rencontre équilibrée a été inscrite en toute fin de match par Alexandre Lacazette (81ème). Maladroit à plusieurs reprises (8ème, 20ème, 63ème), l'attaquant tricolore a fini par régler la mire et trouver les filets du bout du pied sur un service de Bukayo Saka. Une réalisation qui place les Gunners de Mikel Arteta en ballottage très favorable à une semaine du retour à l'Emirates Stadium.

Wolverhampton, autre formation anglaise engagée dans ces seizièmes de finale, n'a pas fait de détails à la maison. Dans leur antre du Molineux Stadium, les Wanderers ont cartonné l'Espanyol Barcelone (4-0). Diogo Jota, auteur d'un triplé (15ème, 67ème, 81ème), a été le grand bonhomme de cette partie. Ruben Neves (52ème) a inscrit l'autre réalisation des Wolves, pratiquement déjà qualifiés pour la suite de la compétition. L'AS Roma, elle, devra encore batailler. À l'Olimpico, les Giallorossi ont assuré le minimum face à La Gantoise avec un court succès (1-0).

Le Bayer Leverkusen a aussi pris une petite option sur la qualification en disposant du FC Porto à la BayArena (2-1). Lucas Alario (29ème) et Kai Havertz sur penalty (57ème) ont marqué pour la formation allemande, alors que Luiz Diaz a réduit l’écart pour les Dragons (73ème), qui tenteront de renverser la vapeur au Dragao jeudi prochain. Dans les autres rencontres du soir, le VfL Wolsburg et les Glasgow Rangers ont été souverains à la maison, respectivement face à Malmö (2-1) et Braga (3-2), tandis que l'AZ Alkmaar et le Linzer ASK se sont quittés dos à dos (1-1).

LES RÉSULTATS DES 16ES DE FINALE ALLER DE 21 HEURES