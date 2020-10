L.Europa - Avec un triplé de Yazici, le LOSC l'emporte face au Sparta Prague (analyse et notes)

Rapidement en supériorité numérique, Lille s'est imposé 4-1 sur la pelouse du Sparta Prague. Sous l'impulsion de Yazici, auteur d'un triplé, le LOSC a rompu la malédiction française en Coupe d'Europe et lance parfaitement sa campagne de Ligue Europa.

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe H Sparta Prague 1 - 40 - 1 Lille B. Dockal 46'

45' Y. Yazici

60' Y. Yazici

66' J. Ikone

75' Y. Yazici



LE FAIT DU MATCH

L'exclusion prématurée de Krejci. Lancé dans la profondeur, Jonathan David se retrouve au duel avec Krejci. Le jeune défenseur tchèque commet une légère poussette dans le dos de l'attaquant canadien qui allait se présenter face au gardien. Déséquilibré, le numéro 9 lillois tombe et l'arbitre de la rencontre sort le rouge contre le joueur du Sparta Prague.

LES BUTS

0-1 (45ème) : Après une petite percée balle au pied de Botman, Yazici est servi par le néerlandais. À 25 mètres des buts, le Turc crochète et arme une frappe du gauche. Le ballon file à toute vitesse dans les buts d'Heca qui ne peut rien faire. Lille ouvre le score au meilleur des moments.

1-1 (46ème) : Dès l'entame de la seconde période, le Sparta développe une action sur la droite. Tout juste entrée en jeu, le jeune Hlozek est trouvé dans la surface et surprend la défense lillois en glissant le ballon à Dockal. Seul face à Maignan le capitaine ajuste le portier nordiste et égalise.

1-2 (60ème) : Au départ de l'action, Yazici décale Bradaric esseulé sur la gauche. Le Croate s'applique et adresse un centre brossé au deuxième poteau à destination de Yazici. Le milieu offensif place une tête et bat le portier tchèque.

1-3 (66ème) : Lancé à la limite du hors-jeu par un long ballon de Soumaré, Jonathan Ikoné se retrouve dans l'angle gauche de la surface et enroule pied gauche. Le ballon termine sa course dans le petit filet opposé.

1-4 (75ème) : En grande forme ce soir, Yazici intercepte une passe de Hanousek et propulse le ballon dans un but délaissé par Heca qui s'était proposé pour son défenseur.

L'HOMME DU MATCH

Yusuf Yazici (Lille) : Après son but ce week-end dans le derby face à Lens, Yazici a récidivé ce soir face au Sparta Prague. Le numéro 12 lillois a d'abord ouvert le score sur une frappe du gauche sous la barre. Après l'égalisation tchèque, le joueur de 23 ans est venu tromper Heca une deuxième fois de la tête. Yazici s'offre même son premier triplé en carrière à quinze minutes de la fin du match. Outre ces buts, le Turc a été la plaque tournante de son équipe et prouve que sa blessure aux ligaments croisés est derrière lui.

LES CONSÉQUENCES

Tombé dans un groupe très relevé avec le Milan AC et le Celtic Glasgow, Lille devait absolument entamer son parcours par une victoire face à l'adversaire le plus abordable de la poule, et c'est chose faite. Avec cette large victoire, les coéquipiers de José Fonte prennent la tête du groupe H à la différence de but aux dépens du Milan AC, tombeur du Celtic 3-1.