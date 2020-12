L.Europa - Battu par Leverkusen, Nice est éliminé (analyse)

Pas de miracle pour Nice. Battus (2-3) par le Bayer Leverkusen, les Aiglons payent une nouvelle fois leur fébrilité défensive et disent au revoir à la Ligue Europa après une indigne campagne.

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe C Nice 2 - 31 - 2 Bayer Leverkusen H. Kamara 26'

D. Ndoye 46'

22' M. Diaby

32' A. Dragovic

51' J. Baumgartlinger



LE FAIT DU MATCH

La fébrilité défensive niçoise. 15 buts encaissés en 5 matchs de Ligue Europa. Voilà le triste bilan défensif qu'affiche l'OGC Nice. Troisième pire défense de la complétion après le Celtic et Ludogorets, avec une moyenne de trois buts encaissés par match, le GYM ne s'est tout simplement pas montré au niveau de cette Ligue Europa. La jeunesse et le manque d'expérience pourraient être invoqué comme excuses, reste qu'il existe un gouffre entre l'ambitieux projet Ineos et la réalité du terrain.

LES BUTS

0-1 (22ème) : D'une magnifique louche, Demirbay trouve Diaby dans le dos de la défense. L'attaquant français termine du droit sans contrôle devant Benitez impuissant.

1-1 (26ème) : Suite à un coup-franc de Gouiri dégagé plein axe par la défense allemande, Kamara surgit pour placer une reprise de volée plat du pied qui termine dans le petit filet.

1-2 (32ème) : Sur un corner d'Amiri venu de la droite, Dragovic est oublié par la défense niçoise et reprend victorieusement du droit.

2-2 (47ème) : Dès le retour des vestiaires Ndoye égalise. L'attaquant niçois suit bien un coup-franc de Reine-Adélaïde mal repoussé par Hradecky pour pousser le ballon dans le but de Leverkusen

2-3 (51ème) : Le Bayer obtient un coup-franc excentré côté gauche. Amiri botte sur la tête de Baumgartlinger venu dévié au premier poteau

L'HOMME DU MATCH

Naidem Amiri (Bayer Leverkusen) : Auteur de deux passes décisives, le milieu de terrain de 24 ans a été l'un des meilleurs joueurs côté allemand. Trois passes clés sont aussi à mettre à son actif, une preuve de plus qu'Amiri brille par sa vision du jeu et sa qualité technique.

LES CONSÉQUENCES

Avec cette défaite, la quatrième en cinq matchs, Nice dit adieu à la Ligue Europa. La semaine prochaine face à l'Hapoel Beer Sheva, les hommes de Patrick Vieira devront au moins sauver l'honneur pour ne pas terminer derniers du groupe C. De son côté, Leverkusen est qualifié pour les 16èmes de finale aux côtés du Slavia Prague, contre qui les allemands joueront la tête du groupe jeudi prochain.