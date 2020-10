L.Europa - Des poules abordables pour Lille et Nice : le tirage au sort complet de la phase de groupes

Après la Ligue des Champions jeudi, le tirage au sort de la Ligue Europa édition 2020-2021 vient de livrer son verdict. Les six journées sont programmées du 22 octobre au 10 décembre.

Placé dans le chapeau 4, la formation nordiste du Lille OSC est tombée dans la poule H et défiera le Celtic Glasgow (Écosse), le Sparta Prague (République Tchèque) et le Milan AC (Italie) en phase de groupes de la Ligue Europa. Également placé dans le chapeau 4, l'OGC Nice, second et dernier représentant français, a hérité de la poule C et défiera de son côté le Bayer Leverkusen (Allemagne), le Slavia Prague (République Tchèque) et l'Hapoel Beer-Sheva (Israël).

LE TIRAGE AU SORT DE LA LIGUE EUROPA

Groupe A

AS Roma (ITA)

Young Boys Berne (SUI)

Cluj (ROU)

CSKA Sofia (BUL)

Groupe B

Arsenal (ANG)

Rapid Vienne (AUT)

Molde (NOR)

Dundalk (IRL)

Groupe C

Bayer Leverkusen (ALL)

Slavia Prague (RTC)

Hapoel Beer Sheva (ISR)

OGC Nice (FRA)

Groupe D

Benfica Lisbonne (POR)

Standard Liège (BEL)

Glasgow Rangers (ECO)

Lech Poznan (POL)

Groupe E

PSV Eindhoven (HOL)

PAOK Salonique (GRE)

Granada (ESP)

Omonia (CHY)

Groupe F

Napoli (ITA)

Real Sociedad (ESP)

AZ Alkmaar (HOL)

Rijeka (CRO)

Groupe G

Braga (POR)

Leicester (ANG)

AEK Athènes (GRE)

Zorya Luhansk (UKR)

Groupe H

Celtic Glasgow (ECO)

Sparta Prague (RTC)

AC Milan (ITA)

Lille OSC (FRA)

Groupe I

Villarreal CF (ESP)

Qarabag (AZE)

Maccabi Tel Aviv (ISR)

Sivaspor (TUR)

Groupe J

Tottenham (ANG)

Ludogorets (BUL)

LASK (AUT)

Royal Antwerp (BEL)

Groupe K

CSKA Moscou (RUS)

Dinamo Zagreb (CRO)

Feyenoord (HOL)

Wolfsberger (AUT)

Groupe L

La Gantoise (BEL)

Etoile Rouge Belgrade (SER)

Hoffenheim (ALL)

Slovan Liberec (RTC)