L.Europa - Galtier donne son favori pour le groupe du LOSC

Demain soir, le LOSC de Christophe Galtier affronte le Sparta Prague à 21h pour le compte de la 1e journée d'Europa League. Les Dogues chercheront à atteindre les 16es de finales, mais devront batailler avec l'AC Milan et le Celtic Glasgow en plus du Sparta Prague pour obtenir leur ticket. Zoom sur les adversaires du groupe du LOSC.

A la veille d'entamer sa campagne européenne, le LOSC se prépare en prévision du match face au Sparta Prague (21h), dans ce groupe H. Le Sparta Prague figure parmi les outsiders de ce groupe. L'entraîneur lillois Christophe Galtier a analysé son adversaire en conférence de presse : "Depuis nos deux buts encaissés, on travaille les coups de pied arrêtés défensifs. Le Sparta Prague a de bons joueurs dans ce domaine. La base, c’est donc de concéder le moins de fautes et le moins de corners possible". Il a poursuivi : "Nous allons affronter une équipe très performante, organisée, joueuse, offensive. On sait déjà qu’ils sont en confiance".

Il a également parlé du favori de ce groupe H, l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic, en grande forme en championnat (1er en Serie A avec 12 points). "On veut aller le plus loin possible dans un groupe ouvert. Je pense que le favori reste l’AC Milan. On devra être à notre meilleur niveau dès demain soir". Le palmarès européen de ce grand d'Europe parle pour lui, les Rossoneri comptent 7 Ligues des Champions et 5 Supercoupes de l'UEFA. Les Milanais recevront les Lillois le 5 novembre prochain à San Siro.

Dernier adversaire des Dogues, le Celtic Glasgow. Les Écossais sont 2es en championnat avec 25 points. De plus, les joueurs du Celtic ont déjà joué 10 matchs en championnat, ce qui peut impacter la forme physique des joueurs. Lille recevra le Celtic le 29 octobre prochain, au stade Pierre Mauroy.