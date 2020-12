L.Europa - Hapoël Beer Sheva - Nice : les compos probables

Retrouvez les compositions probables d'équipes du match opposant l'Hapoël Beer Sheva à l'OGC Nice, dans le cadre de la 6ème journée de Ligue Europa. Les deux équipes d'ores-et-déjà éliminées, l'affiche compte pour du beurre et Adrian Ursea a décidé de faire largement tourner. En effet, Walter Benitez, Jeff Reine-Adélaïde, Stanley Nsoki, Danilo, Hassane Kamara et Amine Gouiri sont mis au repos. Yoan Cardinale, de son côté, devrait enfin faire son retour dans le XI de départ, plus de deux ans après son dernier match. Coup d'envoi à 18h55 au Stade HaMoshava.

HAPOËL BEER SHEVA - OGC NICE

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe C

HBS : Levita - Gamoun, Tzedek, Taha (cap), Kabha, Twitto - Keltjens, Madmon, Hatuel, Yosefi - Varenne.

OGCN : Cardinale - Pionnier, Bambu, Schneiderlin (cap), Pelmard, Coly - Thuram, Trouillet - Boudaoui, Ndoye, R.Lopes.