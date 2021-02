L.Europa - L'Ajax renverse le LOSC ! (résumé et notes)

Dominé durant toute la rencontre, le LOSC s'est logiquement incliné (1-2) en fin de match face à une équipe de l'Ajax Amsterdam renversante dans le cadre du 16ème de finale aller de la Ligue Europa.

Ligue Europa - 16èmes de finales Lille 1 - 20 - 0 Ajax Amsterdam T. Weah 72'

87' D. Tadic (P.)

89' B. Brobbey



Le braquage était parfait. Devant au tableau d'affichage à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Lille a finalement craqué en encaissant deux buts coup sur coup en fin de rencontre. Avec cette défaite, les nordistes se retrouvent en ballottage défavorable avant le match retour le 25 février prochain et devront réaliser l'exploit.

Dans un début de match haché, les deux équipes s’observent et prennent très peu de risque. Pour preuve, la première frappe de la rencontre est signé Antony à la 23ème minute, mais c’est capté facilement par Maignan. Le portier lillois réalise ensuite une parade bien plus compliquée en sortant vite au devant de ce même brésilien (28ème). L’Ajax domine cette première période avec plus de 70% de possession de balle, mais ne parvient pas à percer le verrou des Dogues qui se sont montrés un peu plus offensifs juste avant la pause.

Hold-up de courte durée

Le second acte repart sur les mêmes bases, l’Ajax tient le ballon, mais ne se crée pas d’occasions franches jusqu’à l’heure de jeu. Tadic talonne astucieusement pour Klaassen, mais Maignan sort bien dans ses pieds. Le ballon arrive sur Neres qui frappe sur la barre. L’arbitre siffle finalement une faute sur le portier des Dogues. Après cette frayeur, les hommes de Galtier commencent peu à peu à sortir et ouvrent le score contre le cours du jeu. Sur une passe en retrait de Tagliafico, Weah anticipe et croise sa frappe du droit pour battre Stekelenburg (72ème).

Lille craque en fin de match

Les lillois gèrent leur fin de match, mais sont durement sanctionnés d'un pénalty pour une faute peu évidente de Renato Sanches sur Tagliafico. Après avoir consulté la VAR, l'arbitre de la rencontre confirme et Tadic ouvre son pied gauche pour égaliser (86ème). Repris au score, le LOSC craque dans la foulée. Tadic trouve Klaassen entre les lignes qui dévie pour Brobbey dans la profondeur. Fraîchement entré en jeu, l'attaquant néerlandais termine d'un plat du pied pour offrir la victoire à l'Ajax (89ème).