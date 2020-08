L.Europa - L'Inter Milan écarte le Bayer Leverkusen et verra les demies !

Ce lundi soir, à la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, l'Inter Milan a logiquement disposé du Bayer Leverkusen (2-1), à l'occasion des quarts de finale de la Ligue Europa. Dans cette partie, tout - ou presque - s'est joué lors du premier acte. Rapidement, les Nerazzurri ont pris deux buts d'avance. D'un très, très bel extérieur du pied droit, Nicolò Barella a ouvert le marque au quart d'heure de jeu (15ème). Puis, quelques petites minutes plus tard, Romelu Lukaku a réalisé le break en pivot (21ème).

Le Bayer a rapidement réagi par son joyau Kai Havertz, qui, après un petit pont et un une-deux avec Kevin Volland, a trompé Samir Handanovic et relancé les débats (24ème). Ensuite, le rythme du match est quelque peu retombé et l'Inter Milan a géré avec maîtrise. Le club lombard aurait même pu alourdir la marque à plusieurs reprises mais l'essentiel est assuré : les hommes d'Antonio Conte verront les demies. Dimanche soir (21 heures), ils affronteront donc le vainqueur de Shakhtar Donetsk - FC Bâle, qui vont croiser le fer mardi soir (21 heures).