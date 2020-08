L.Europa - L'Inter s'offre Getafe, Man United se qualifie sans problème

À Gelsenkirchen sur terrain neutre, la faute au report du huitième de finale aller de Ligue Europa avant le confinement, l'Inter Milan est partie chercher sa qualification en quart de finale face à Getafe sur un match sec (2-0). S'ils ont été dominés durant la première période, et en particulier les dix premières minutes, les hommes d'Antonio Conte ont su faire le dos rond et souffrir, sans jamais rompre. Et les Lombards ont su trouver la faille sur l'une de leurs rares occasions en première période grâce à l'inévitable Romelu Lukaku. Le Belge, lancé dans la profondeur par Bastoni, a fait parler son physique et sa vitesse pour tromper Soria (33ème) ! En deuxième période, les Espagnols sont tout proches d'égaliser mais Molina envoie son pénalty hors des cages d'Handanovic (76ème). Finalement, dans les dernières minutes, Christian Eriksen va doubler la mise (83ème) et assurer à l'Inter une place en quart de finale !

De son côté, Manchester United s'est contenté d'une courte victoire face à Linz (2-1), après avoir remporté le match aller à l'extérieur 5-0. Ole Gunnar Solskjaer a d'ailleurs fait tourner son effectif puisque seul Harry Maguire était titulaire ce soir parmi les habitués du XI de départ. Les Mancuniens se sont fait surprendre par l'ouverture du score de Linz grâce à Wiesinger (55ème), mais Jesse Lingard a remis les deux équipes à égalité rapidement (57ème). En fin de match, Anthony Martial a offert la victoire aux Red Devils (88ème). Manchester United et l'Inter Milan rejoignent donc le Chakthar Donetsk et Copenhague, qualifiés plus tôt dans la journée, pour ce final-8 de C3 !