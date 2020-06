L.Europa - La Ligue Europa aura aussi son final 8

A l'instar de la Champions League, la Ligue Europa se terminera elle aussi, cette saison, sur un final 8. Ce mini-tournoi entre les huit quart-de-finalistes se jouera en Allemagne, dans quatre villes différentes (Cologne, Duisbourg, Düsseldorf et Gelsenkirchen), entre le 10 et le 21 août. Pour l'heure, aucune équipe n'est qualifiée pour ce final 8, puisque les 8es de finale n'avaient pas pu se terminer avant l'interruption de la compétition, le 12 mars dernier.

Les 8es de finale retours se joueront les 5 et 6 août, alors que les deux matchs allers qui n'avaient pas pu se jouer (Inter Milan-Getafe et FC Séville-AS Roma) se transformeront en confrontations à élimination directe. Comme pour les 8es de finale retours de la Ligue des Champions, on ne sait pas encore où ces huit rencontres auront lieu.

LE CALENDRIER DE LA FIN DE LA LIGUE EUROPA