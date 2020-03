L.Europa - La Roma ne peut pas se rendre à Séville

L'AS Rome, qui se préparait à entamer sa double confrontation avec le FC Séville en 8e de finale de l'Europa League ce jeudi soir (18h55), ne pourra pas se rendre en Espagne pour le match aller. Le gouvernement espagnol a en effet décidé mardi d'interdire tous les vols entre l'Italie et l'Espagne, et ce jusqu'au 25 mars, afin de limiter la propagation du coronavirus.

Dans ce contexte, le 8e de finale de Youth League entre la Juventus Turin et le Real Madrid, prévu ce mercredi après-midi, a été annulé. Getafe, de son côté, a signifié son refus de faire le voyage en Italie pour défier l'Inter Milan, toujours dans le cadre des 8es de finale de la Ligue Europa. Des questions vont également se poser sur les modalités du déplacement de Naples à Barcelone, mercredi prochain (18 mars) en 8e de finale retour de Ligue des Champions (1-1 à l'aller).

