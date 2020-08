L.Europa - Le FC Séville terrasse Manchester United et s'offre sa 6e finale (résumé et notes)

Troisième demi-finale de la saison et troisième élimination pour Manchester United, qui s'est incliné face au FC Séville (2-1), ce dimanche soir en Ligue Europa. Le club andalou rallie, pour la sixième fois de son histoire, la finale de la compétition.

Ligue Europa - Demi-finales FC Seville 2 - 11 - 1 Manchester United Suso 26'

L. de Jong 78'

9' Bruno Fernandes (P.)



Il n'y a pas eu de round d'observation au RheinEnergieStadion de Cologne. Très bien entrés dans leur partie, les Red Devils ont rapidement pris l'avantage. Sous la pluie et sur une inspiration géniale signée Anthony Martial, Marcus Rashford a contraint Diego Carlos à la faute. L'arbitre central n'a alors pas hésité et a désigné le point de penalty (7ème). Malgré les contestations andalouses, Monsieur Brych a maintenu sa décision et Bruno Fernandes, spécialiste de l'exercice, n'a pas tremblé pour inscrire son huitième but dans la compétition et offrir la tête à son équipe (0-1, 9ème). Cette ouverture du score, méritée, a eu le don de piquer au vif les coéquipiers de Lucas Ocampos, qui ont très vite réagi. Peu après le quart d'heure de jeu, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a ainsi sollicité David De Gea d'une frappe décochée du gauche, repoussée des deux poings par le dernier rempart mancunien (16ème). Un premier avertissement pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, sur le reculoir et finalement rattrapés quelques petites minutes plus tard.

United recule et se fait reprendre

Parfaitement trouvé par Sergio Reguilon, Suso, au second poteau, a profité de la grosse passivité de la défense mancunienne pour faire mouche du pied gauche, au ras du poteau droit (1-1, 26ème). Vexés par cette égalisation, les coéquipiers de Mason Greenwood sont alors repartis à l'offensive mais ont manqué de précision ou de réussite dans le dernier geste. Ainsi, Anthony Martial, sur un bon décalage de Paul Pogba, n'a d'abord pas trouvé le cadre sévillan sur sa reprise enroulée pied droit qui est passée au-dessus de la transversale (33ème). Puis, Marcus Rashford a vu son coup-franc lointain être repoussé par un Yassine Bounou concentré (39ème). Même son de cloche, quelques petites secondes avant la pause, pour Bruno Fernandes, dont la tentative puissante du gauche n'a pas trompé la vigilance du solide portier sévillan (45ème).

Le show Yassine Bounou !

Au retour des vestiaires, Manchester United a repris son match tambour battant mais, comme face à Copenhague au tour précédent, est tombé sur un dernier rempart en état de grâce. Le gardien de but andalou a d'abord jaillit tel un gardien de handball pour, de la cuisse droite, détourner la frappe de Mason Greenwood, parfaitement lancé par Bruno Fernandes (46ème). Chaud bouillant, il s'est ensuite interposé sur une double occasion du duo Anthony Martial - Marcus Rashford (50ème). À peine deux petites minutes plus tard, il a écœuré l'attaquant tricolore à deux reprises, en l'espace de 60 secondes à peine. Bien trouvé par Paul Pogba, l'ancien monégasque s'est d'abord heurté à un arrêt du portier (53ème), avant de le voir réaliser une parade incroyable, assis à terre, dans un nouveau duel (54ème). Passé proche de la correctionnelle et maintenu dans le match par son gardien, le FC Séville a relevé la tête une fois l'heure de jeu passée.

Luuk de Jong ouvre son compteur au meilleur moment

Mieux dans leurs crampons, les pensionnaires de la Liga ont espéré un penalty pour une faute de main de Bruno Fernandes dans sa surface (73ème). En vain puisque le corps arbitral, malgré la VAR, n'a pas modifié sa décision (74ème). Finalement, sur leur toute première vraie occasion du second acte, les Andalous ont pris les devants via Luuk de Jong, buteur de près du pied gauche sur un bon centre déployé de la droite par Jesús Navas (2-1, 78ème). Victor Lindelöf, passif et fautif sur le coup, n'a pas été épargné par une remontrance énorme de Bruno Fernandes... Menés au tableau d'affichage, les Red Devils n'ont pas eu d'autre choix que de se ruer à l'attaque du but sévillan. Mais le FC Séville, solide et serein, a tenu bon pour s'offrir la sixième finale de son histoire dans la compétition. Globalement dominateurs, les Red Devils ne verront pas de finale en cette saison 2019-2020 et pourront, encore une fois, légitimement, nourrir de gros regrets.