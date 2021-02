L.Europa - Le match entre Arsenal et Benfica pourrait se jouer sur un terrain neutre

À cause de la crise sanitaire actuelle, et des mesures mises en place par le Royaume-Uni, l'affrontement en seizièmes de finale de la Ligue Europa entre Arsenal et Benfica pourrait se jouer en un match, sur terrain neutre.

En effet, selon The Independent, les deux équipes pourraient s'affronter sur terrain neutre lors d'un "match sec". Quoiqu'il arrive, la double confrontation ne peut pas être maintenue, car à leur retour du Portugal, les Gunners seraient obligés d'effectuer une période d'isolement de 10 jours. De plus, Benfica ne pourrait pas pénétrer sur le territoire anglais.