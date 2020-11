L.Europa - Leicester déroule, Arsenal bien heureux, Hoffenheim s'amuse : le récap de la Ligue Europa

En clôture de la 3ème journée de la Ligue Europa, les favoris ont assuré à l'image de Leicester, Arsenal et Hoffenheim.

Dans le groupe B, Arsenal s'est fait peur face à Molde. Les Gunners ont premièrement concédé un but d'Ellingsen (22ème) avant de voir les norvégiens inscrire deux buts contre leur camp (45ème et 62ème). Le premier est provoqué Nketiah, le deuxième par Willock. À vingt minutes du terme, Pepe a aggravé le score. Willock est venu clôturer le succès des anglais.

Dans le choc du groupe G entre les deux leaders Leicester et Braga, les anglais se sont imposés (4-0) sur leur pelouse face aux portugais. Bien servi par Maddison, Iheanacho a inscrit le premier but de la rencontre (21ème). Le nigérian va ensuite porter le score à 2-0 au retour des vestiaires et se muer en passeur pour Praet (67ème). Maddison va aussi marquer pour les Foxes qui prennent la tête du groupe G.

Hoffenheim peut remercier sa paire Munas Dabbur - Robert Skov. Opposés aux tchèques de Liberec, les allemands se sont imposés (5-0) grâce notamment à un doublé de l'attaquant israélien sur deux passes décisives du Danois. En seconde période Adamyan s'est aussi offert un doublé.

De son côté, le match de Villarreal face au Maccabi Tel Aviv, a été retardé la faute à des intempéries qui sévissent en région de Valence. La pelouse de l'Estadio da Céramica étant gorgée d'eau, le match n'a pu débuter que plus tardivement. À la mi-temps, le sous-marin jaune mène 1-0.

LES RÉSULTATS DU JEUDI 5 NOVEMBRE

Groupe A

AS Roma - CFR Cluj : 5-0

Young Boys Berne - CSKA Sofia : 3-0

Groupe B

Arsenal - Molde : 4-1

Rapid Vienne - Dundalk : 4-3

Groupe C

Hapoel Beer Sheva - Bayer Leverkusen : 2-4

Slavia Prague - Nice : 3-2

Groupe D

Lech Poznan - Standard de Liège : 3-1

Benfica - Glasgow Rangers : 3-3

Groupe E

PAOK - PSV : 4-1

Omonia - Grenade : 0-2

Groupe F

Rijeka - Naples : 1-2

Real Sociedad - AZ Alkmaar : 1-0

Groupe G

Zorya - AEK Athènes : 1-4

Leicester - SC Braga : 4-0

Groupe H

AC Milan - Lille : 0-3

Celtic Glasgow - Sparta Prague : 1-4

Groupe I

Villareal - Macabi Tel Aviv (retardé pour cause d'intempérie)

Sivasspor - Qarabag : 2-0

Groupe J

Ludogorets - Tottenham : 1-3

Antwerp - LASK : 0-1

Groupe K

Dinamo Zagreb - Wolfsberger AC : 1-0

Feyenoord - CSKA Moscou : 3-1

Groupe L