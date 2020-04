L.Europa - Les accès à la C3 offerts à Lyon et St-Etienne ?

Alors que tous les clubs de Ligue 1, ou presque (les dirigeants brestois ne s'y sont pas montrés farouchement favorables), travaillent à boucler cette saison 2019-2020, l'hypothèse d'une fin précoce est encore loin d'être exclue. Elle est même étudiée par les différents groupes de travail façonnés par la LFP et des réflexions ont déjà filtré dans la presse. Selon Le Parisien, l'option envisagée en cas d'annulation de la fin de saison serait de geler le haut du classement : Paris serait sacré champion, Marseille envoyé en Ligue des Champions, Rennes en barrages et Lille en Ligue Europa. Pour ce qui est des accès délivrés par les finales des coupes nationales, ils seraient accordés aux finalistes Lyon (Coupe de la Ligue) et St-Etienne (Coupe de France) censés affronter le PSG (déjà qualifié pour la C1).

Une aubaine pour l'OL et l'ASSE, respectivement 7e et 17e du classement après 28 journées. Habituellement, si le PSG avait remporté les deux finales, les 5e (Reims) et 6e (Nice) du classement auraient eu accès aux tours préliminaires de la Ligue Europa. Montpellier (8e) et Monaco (9e), qui ne sont qu'à un point du top 5, pourraient également se sentir lésés...