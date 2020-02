L.Europa - Les affiches des 8es de finale

Voici les huit affiches des 8èmes de finale de la Ligue Europa, dont le tirage au sort avait lieu ce vendredi en début d'après-midi à Nyon (Suisse). Les matches aller se dérouleront le jeudi 12 mars (18h55 et 21 heures), tandis que les matches retour se disputeront une petite semaine plus tard, le jeudi 19 mars (18h55 et 21 heures).

LES 8ES DE FINALE DE LA LIGUE EUROPA

Istanbul Basaksehir (TUR) - Copenhague (DAN)

Olympiakos Le Pirée (GRE) - Wolverhampton (ANG)

Glasgow Rangers (ECO) - Bayer Leverkusen (ALL)

VfL Wolfsburg (ALL) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA) - Getafe (ESP)

FC Séville (ESP) - AS Roma (ITA)

RB Salzbourg (AUT) ou Eintracht Francfort (ALL) - FC Bâle (SUI)

Linzer ASK (AUT) - Manchester United (ANG)

