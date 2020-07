L.Europa - Les affiches des quarts et des demies sont connues !

Le tirage au sort des quarts et demi-finales de la Ligue Europa s'est tenu ce vendredi en tout d'après-midi à Nyon (Suisse). Le Final 8 de la compétition se tiendra à huis clos dans quatre villes allemandes (Duisbourg, Gelsenkirchen, Düsseldorf et Cologne, lieu de la finale) du 10 au 21 août. Les derniers huitièmes de finale (Inter Milan - Getafe et FC Séville - AS Roma) se joueront, eux, les 5 et 6 août.

LES AFFICHES DES QUARTS DE FINALE

VfL Wolfsburg (ALL) / Shakhtar Donetsk (UKR) - Eintracht Francfort (ALL) / FC Bâle (SUI)

LASK (AUT) / Manchester United (ANG) - Istanbul Başakşehir (TUR) / Copenhague (DAN)

Inter Milan (ITA) / Getafe (ESP) - Glasgow Rangers (ÉCO) / Bayer Leverkusen (ALL)

Olympiakos Le Pirée (GRE) / Wolverhampton (ANG) - FC Séville (ESP) / AS Roma (ITA)

LES AFFICHES DES DEMI-FINALES